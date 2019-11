Marianne Verhaert (Open-Vld) pleit voor beter mobiel datawerk op treinstellen Jurgen Geyselings

04 november 2019

15u40 0 Grobbendonk Open Vld-kamerlid Marianne Verhaert uit Grobbendonk zet in op een beter mobiel datawerk op de treinen. Vaak laat de verbinding met het mobiele netwerk te wensen over tijdens de treinreis. Verhaert vroeg cijfers op bij minister Philippe De Backer (Open-Vld) en kreeg hiermee bevestiging van de flauwe verbinding met het netwerk.

Vaak lopen mobiele verbindingen mank of is er geen wifi op een trein. Soms is een normaal telefoongesprek voeren op een trein al een onmogelijke opgave. Het gaat dan vooral over de dun bevolkte gebieden waar de treinen doorrijden, zoals dat in de Kempen vaak het geval is. “De 14 grote spoorlijnen hebben al een zeer goed bereik. Maar voor trajecten door minder dicht bevolkt gebied, zoals de Kempen, zal het probleem blijven aanslepen”, weet de Grobbendonkse burgemeester. “Als we elke trein uitrusten met mobiele netwerkversterkers zal het signaal makkelijker tot in de trein komen en zullen pendelaars beter bereik hebben.” “

“Als we willen dat mensen echt meer de trein nemen, moeten we internet in de trein aanbieden dat goed, snel en betrouwbaar is”, gaat ze verder. “Het grote voordeel van pendelen met de trein is dat je kan werken tijdens de verplaatsing, als de verbinding het toelaat tenminste. Voor de Kempen zien we vooral rode zones langs Tielen, tussen Olen en Herentals en bij Bouwel.”

Eerste stap

Het Open-Vld kamerlid ziet het liefst dat de NMBS wifi installeert op elke trein die er rondrijdt, maar dat proefproject werd enkele jaren geleden reeds afgevoerd wegens te duur. Als alternatief zou de NMBS mobiele netwerkversterkers kunnen installeren in treinen die langs de blinde vlekken passeren om de dekkingsgraad op te vangen. Hiervoor werd bij de NMBS al een eerste stap gezet. “Op de nieuwe dubbeldektreinen zullen mobiele netwerkversterkers geïnstalleerd worden”, klonk het bij de NMBS. Maar Verhaert pleit ervoor om deze eveneens te installeren op de kleinere assen. “Een goeie eerste stap. Op termijn zou dit standaard moeten ingebouwd worden in elke trein, zodat pendelaars kunnen appen, werken of een film kijken op de trein.”