Marianne Verhaert (Open Vld): “Kempen krijgt afdankertjes van de NMBS” Jurgen Geyselings

01 oktober 2019

19u05 2 Grobbendonk In december wordt de dienstregeling van de NMBS aangepast, dit jaar gaat die ook gepaard met een materieelswitch. Vanaf december 2019 zouden op de verbindingslijnen tussen Turnhout en respectievelijk Antwerpen en Binche de oudere motorstellen van het type AM75 ingeschakeld worden. Volgens Marianne Verhaert (Open Vld) zal dit voor treinvertragingen en een daling van het reizigerscomfort zorgen.

Open Vld-kamerlid en burgemeester van Grobbendonk Marianne Verhaert vreest voor extra treinvertragingen in de Kempen als de NMBS haar plan doorzet om oudere , meer storingsgevoelige treinen in te zetten op de verbindingen tussen Antwerpen, Turnhout en Binche. “Hoe kan het openbaar vervoer nu een volwaardig alternatief zijn voor de reizigers uit de Kempen als onze regio steeds stiefmoederlijk wordt behandeld en steeds de afdankertjes krijgt van de NMBS?”, aldus Verhaert.

Hoe kan het openbaar vervoer op deze manier nu een volwaardig alternatief zijn voor de Kempenaar? Marianne Verhaert (Open Vld)

Storingsgevoeliger

“Reizigers die vaak sporen op de lijn Turnhout-Brussel-Binche krijgen nu al regelmatig te maken met afgeschafte treinen of treinvertragingen”, weet de Grobbendonkse burgemeester. “Als het klopt dat de NMBS op deze lijnen meer ‘varkensneuzen’ wil inzetten die veel storingsgevoeliger zijn, dan vrees ik dat het probleem alleen nog maar erger zal worden. Bovendien zijn die treinen ook minder comfortabel en is er geen airco. Als we echt willen dat de trein een alternatief is voor de vele reiziger uit de Kempen, dan moet de NMBS een prioriteit maken van onze regio en ze niet steeds opnieuw stiefmoederlijk behandelen.”

Gelukkig is er ook beter nieuws te melden. Door de instroom van nieuw materieel, zullen er vanaf december 2020 meer moderne dubbeldektreinen van en naar de Kempen sporen.