Marianne Verhaert (Open Vld) ijvert voor druktemelder in NMBS-app om overvolle treinen te vermijden: “Perfecte oplossing voor een veilige treinrit” Jurgen Geyselings

10 juni 2020

10u57 0 Grobbendonk Om het risico op overbezetting van de treinen te voorkomen stelt kamerlid Marianne Verhaert uit Grobbendonk een druktemelder in de NMBS-app voor. Dat is een systeem waarbij elke reiziger melding kan maken van grote drukte op een trein. “We moeten de trein veilig houden en de bezettingsgraad in het oog houden kan daarbij helpen. Reizigers maximaal spreiden is de opdracht en een slimme app kan daarbij een wereld van verschil maken”, vertelt Verhaert.

Nu we stilaan terugkeren naar het normale leven en steeds meer mensen weer gaan werken en toeristische verplaatsingen mogen maken, komt de NMBS voor een nieuwe uitdaging te staan. Hoe kunnen we grote druktes op de treinen vermijden? In normale tijden is er steeds een grote piek van treinreizigers in de spits. Er zitten tot vijf keer meer reizigers op de trein tussen 7 en 8 uur dan tussen 10 en 11 uur, met overvolle treinen tijdens die uren tot gevolg. Om dit te vermijden geldt momenteel nog het advies om zo veel mogelijk van thuis uit te werken en indien dit niet mogelijk is om het openbaar vervoer voor te behouden aan mensen die dit echt nodig hebben. Het gevolg hiervan is dat mensen geneigd zijn weer met de wagen naar het werk te gaan. “Maar we weten dat wie eens in de wagen zit, er moeilijk weer uit te krijgen is”, vertelt Marianne Verhaert (Open Vld). “Het promoten van het openbaar vervoer als duurzaam transportmiddel is dus een goede zaak. Maar het moet wel op een veilige en verantwoorde manier gebeuren.”

Achilleshiel

Momenteel laat de NMBS zijn treinen met maximale samenstellingen rijden en rijdt opnieuw de normale dienstverlening. “Maar of dit voldoende is eens het normale pendelgedrag weer op gang komt, is nog maar de vraag. Ook de treinen naar toeristische bestemmingen vormen een achilleshiel nu meer mensen de vakantie in eigen land zullen doorbrengen en gestimuleerd worden om daarbij de trein te nemen. Het is cruciaal om de reizigers maximaal te spreiden.” Uit een studie die de VUB uitvoerde viel op dat de meeste gebruikers het belangrijk vinden om de bezettingsgraad van het openbaar vervoer te kennen. Nog belangrijker dan het dragen van mondmaskers, vonden mensen het kennen van de bezettingsgraad van een trein. En daar bestaat vandaag nog geen meetsysteem voor.

Daarom stelt het liberale Kamerlid een druktemeter in de NMBS routeplanner voor. Een systeem waarbij de reiziger zelf, via de app op de telefoon, gemakkelijk melding kan maken van de drukte op de trein. “Heel veel treinreizigers gebruiken de NMBS-app al om hun reisroute op te zoeken. De NMBS zou de app wat slimmer kunnen maken en niet enkel informatie geven maar ook nuttige informatie krijgen van de klant”, vindt de Grobbendonkse burgemeester.

Capaciteit afstemmen op reizigersaantal

Dergelijke systemen werken al goed in andere landen, zoals bij de NS in Nederland. Bovendien zijn de gegevens betrouwbaar door het grote aantal reizigers en is het een erg goedkoop systeem om op poten te zetten. Op basis van de drukte kan er een melding naar andere reizigers verstuurd worden die gebruik willen maken van die trein. Zo kunnen zij hun treinreis uitstellen nog voor ze aan het station aankomen. De NMBS kan de data ook gebruiken om bijkomende maatregelen te nemen om de drukte te vermijden door de capaciteit te verhogen of een extra trein in te leggen op piekuren. Daarnaast biedt het ook een commerciële insteek voor de NMBS, doordat ze hierdoor meer vraaggestuurd openbaar vervoer kunnen inrichten. “Nu rijden veel treinen leeg rond omdat men niet weet op welke treinen het druk is. Door het gebruik van data kan men de capaciteit inzetten daar waar deze net nodig is. Deze digitalisering heeft een enorme potentie voor de NMBS”, besluit Marianne Verhaert.