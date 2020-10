Marianne Verhaert (Open Vld) gelooft in stiptere treinen voor de Kempen: ‘Geen splitsing van toestellen op de trein tussen Antwerpen en Hamont betekent geen oponthoud meer in Mol’ Jurgen Geyselings

02 oktober 2020

09u09 0 Grobbendonk De treinpendelaars vanuit de Kempen zijn vaak de dupe van vertragingen. Maar daar komt verandering in volgens Grobbendonks Kamerlid Marianne Verhaert (Open Vld): “Doordat de rechtstreekse trein tussen Mol-Hamont-Hasselt niet langer gesplitst wordt in Mol zal deze minder hinder ondervinden.” Dit werd vastgelegd in het nieuwe vervoersplan van de NMBS voor 2020-2023

De trein Mol-Hamont-Hasselt zal niet langer gesplitst worden in Mol, en dat betekent een snellere en betrouwbaardere verbinding voor de Kempen. Een goede stap in de verbetering van de stiptheid van de treinen in onze regio vindt Marianne Verhaert (Open Vld). Ook voor de verdere doortrekking van Hamont naar het Nederlandse Weert zit er volgens haar heel wat in de pijplijn.

Nieuw vervoersplan NMBS

De Kempense treinreiziger merkt het elke dag: de treinen vanuit de Kempen hebben de meeste vertraging van het hele land. Maar daar komt verbetering in. Zo zal de IC Antwerpen-Mol-Hamont in de toekomst niet meer gesplitst worden in Mol, wat betekent dat de verbinding sneller en betrouwbaarder wordt. Dat kondigde de NMBS aan tijdens de roadshow waarin ze het nieuwe vervoersplan uit de doeken doet.

(Lees verder onder foto)

Aan- en afkoppeling

Een goede eerste stap vindt Marianne Verhaert, Kamerlid voor Open Vld en mobiliteitsspecialist. “De verbinding van Mol naar Antwerpen heeft nu een stiptheid tussen de 80% en 85%. Maar vooral het groot aantal afgeschafte treinen, een 400-tal in 2019, is een groot probleem op deze Kempense lijn. Dat komt voornamelijk omdat er met oud dieselmateriaal gereden wordt en er bovendien telkens in Mol een aan- of afkoppeling van rijtuigen moet gebeuren. Vaak met veel problemen tot gevolg.”

Door de elektrificatie zal er op termijn met nieuwer materiaal gereden worden, wat de stiptheid en het comfort ten goede komt Marianne Verhaert (Open Vld)

Nu de trein rechtstreeks doorrijdt van Mol naar Hamont en er een aparte trein de verbinding tussen Mol en Hasselt verzekert, moet de stiptheid en de betrouwbaarheid verbeteren. “Bovendien zal er door de elektrificatie tot in Hamont ook op termijn met nieuwer materieel gereden kunnen worden. Dat verbetert de stiptheid maar ook het reizigerscomfort.”

Verbinding Nederland

Door de elektrificatie komt er mogelijk ook een extra halte in het vizier. Nu is het eindstation van de verbinding Hamont, de NMBS onderzoekt of het de verbinding Antwerpen-Hamont kan doortrekken tot in Weert, net over de Nederlandse grens. “De aansluiting op Weert zou een groot voordeel kunnen zijn voor de Kempense reiziger. Want van daaruit zijn stations zoals Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam zeer makkelijk te bereiken”, verduidelijkt Verhaert. “Momenteel is Nederland, waar de verbinding is opgenomen in het regeerakkoord, bezig met enkele studies. Ik zal onze nieuwe minister van mobiliteit dan ook vragen om hier volop aan mee te werken en deze verbinding te ondersteunen.”