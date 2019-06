Marianne Verhaert legde deze week de eed af in de Kamer van Volksvertegenwoordigers:

“het lijkt wel zoals mijn eerste schooldag” Jurgen Geyselings

22 juni 2019

13u27 0

Vanop de tweede plaats op de Open Vld lijst voor de kamer werd Grobbendonks burgemeester Marianne Verhaert eind mei met meer dan elfduizend stemmen verkozen tot volksvertegenwoordiger. “Een eedaflegging is altijd een speciaal moment. Het voelt een beetje als een eerste schooldag. Alles is nieuw en de weg vinden in dit statige gebouw is niet altijd even makkelijk”, weet Verhaert. In december legde Marianne Verhaert nog de eed af als burgemeester van Grobbendonk en dit zal ze dan ook ten volle combineren met haar taak als volksvertegenwoordiger. “Als burgemeester heb je een veel sterkere vinger aan de pols en weet je wat er lokaal leeft. Een mandaat in Brussel kan ervoor zorgen dat je meer kan wegen op de dossiers die lokaal van groot belang zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mobiliteit of veiligheid.”

Verhaert is ook de enige verkozene uit de Kempen voor Open Vld. “Onze regio heeft nood aan een sterke vertegenwoordiging in Brussel. Federale thema’s die de Kempen aanbelangen zal ik met veel vuur verdedigen. Maar ook in het Vlaams Parlement zal ik, achter de schermen, hard werken om de Kempen een sterke stem te geven. Mijn contactenboekje is al goed uitgebreid.”

In welke commissie Verhaert deze legislatuur zal zetelen, is nog niet bekend. “Als ingenieur lijken mij de commissies infrastructuur en bedrijfsleven wel interessant. Maar hiervoor is het nog even afwachten. Ik ga me eerst focussen op mijn trouw die er volgende week al aankomt. Door de campagne heb ik amper tijd gehad om mijn trouwkleed te gaan passen.” besluit Marianne Verhaert.