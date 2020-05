Man met machete bedreigt uitbaatster van voedingswinkel, maar vlucht weg zonder buit bij het zien van andere man Wouter Demuynck

10u29 0 Grobbendonk Zaterdagavond rond 19.30 uur vond er een poging tot een gewapende overval plaats op voedingswinkel Huis Halve Maan op het Astridplein in Grobbendonk.

Een in het zwart geklede man, wiens gezicht bedekt was door een sjaal, met een machete kwam de winkel zaterdagavond net voor sluitingstijd binnen en bedreigde de uitbaatster achter de toonbank om het geld van de kassa te krijgen. De dader had echter niet gezien dat er nog een man in de winkel was en zette het daarop op een lopen zonder buit.

“Wegens de coronamaatregelen waren er redelijk wat ploegen op de baan, maar de vijf à zes ploegen konden de dader niet meer aantreffen bij de zoekactie. Er raakte niemand gewond bij het incident”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van Peer van politie Neteland. Het onderzoek wordt verdergezet.