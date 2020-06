Lichte verkeershinder door reiniging en inspectie van riolen Jurgen Geyselings

11 juni 2020

12u15 0 Grobbendonk Vanaf volgende week is er in verschillende Grobbendonkse straten verkeershinder door onderhoudswerken aan de riolen.

Vanaf komende maandag 15 juni start de firma Roefs Cleaning in de Bevrijdingsstraat in Grobbendonk met de reiniging en de inspectie van de riolen in opdracht van Aquafin. Gedurende een week zal hiervoor een mobiele werf ingericht worden, waardoor het verkeer ter plaatse slechts beurtelings kan passeren. Om de hinder tot een minimum te beperken zal er alleen gewerkt worden buiten de spitsuren.

Een gelijkaardige inspectie zal ook uitgevoerd worden in tal van andere Grobbendonkse straten. De Eekhoutstraat, Eikenlei, Eisterlee, Groenstraat, Kapelletjesweg, Leemputten, Papenbergstraat, Steenbeemden, Troon, Vaartkom en Vaartstraat komen aan de beurt. Ten allen tijde blijft hier een vrije doorgang voor het verkeer.

