Lichaam van vermiste Nijlenaar gevonden in Albertkanaal Jef Van Nooten

24 januari 2020

Aan Vaartkom in Grobbendonk werd vrijdagnamiddag een levenloos lichaam opgemerkt in het Albertkanaal. Na onderzoek bleek het om de vermiste Willy Schoenmaekers uit Nijlen te gaan. Hij verdween bijna een maand geleden.

Nadat een voorbijganger het lichaam had zien drijven, gingen politie en brandweer meteen ter plaatse. Al snel waren er vermoedens dat het om Willy Schoenmaekers uit Nijlen ging. De man werd op tweede kerstdag het laatst gezien in café De Gelen Hoek op de Bouwelsesteenweg in Grobbendonk, niet ver van het Alberkanaal. Daar is hij toen om 18 uur vertrokken. Sindsdien ontbrak elk spoor.

De wetsdokter werd opgeroepen om de doodsoorzaak te achterhalen en de identiteit officieel vast te stellen. Er zijn geen sporen van geweld of ander kwaad opzet gevonden. “Uit het onderzoek is gebleken dat het effectief om Willy Schoenmaekers gaat", vertelt een woordvoerder van de lokale politie Neteland. “Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet.”