Leon (85) overleden aan coronavirus, plaatselijke harmonie brengt hulde: “We verliezen een trouwe supporter” Jurgen Geyselings

19 maart 2020

16u41 0 Grobbendonk Vandaag werd bekend dat Leon Witvrouwen (85) uit Grobbendonk in het ziekenhuis overleed ten gevolge van het coronavirus. Leon verbleef sinds kort in het WZC De Wijngaard te Grobbendonk en overleed in het ziekenhuis.

“Leon zat sinds kort in het woonzorgcentrum De Wijngaard in onze gemeente”, zegt burgemeester Marianne Verhaert (GiB). “Onlangs werden bij hem de symptomen van het virus vastgesteld en jammer genoeg is hij intussen overleden. Direct na de vaststelling van het virus werd hij naar het ziekenhuis gebracht en ondertussen zijn de vijf andere bewoners, waarbij ook koorts vastgesteld werd, alweer gezond en wel. De situatie is er opnieuw volledig onder controle.”

Harmonie

Het coronaslachtoffer uit Grobbendonk was een graag geziene persoon in zijn gemeente en een fervent lid en fan van de plaatselijke harmonie. “Het is een droeve dag voor onze harmonie”, staat te lezen op de Facebookpagina van De Broedermin Harmonie. “We verliezen vandaag een ex-muzikant, een trouwe supporter, een lid voor het leven, maar bovenal een vriend van zovelen in onze vereniging. Onze volgende repetitie, dat is er eentje voor jou!”

Sereniteit

“Het zijn momenteel hectische en droeve dagen voor de familie van Leon en ze willen alles in sereniteit afhandelen, hoewel een begrafenis in deze tijden niet evident is", besluit Verhaert.