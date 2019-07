Korte rookontwikkeling in magazijn van Lidl Wouter Demuynck

03 juli 2019

20u29 0

In het magazijn van supermarktketen Lidl in de Leopoldstraat in Grobbendonk was er woensdagavond rond 17.30 uur even rookontwikkeling ontstaan door een defect aan de koelinstallatie. Daardoor moest de winkel even ontruimd worden. De brandweer van Grobbendonk kwam ter plaatse en schakelde de installatie uit om de rookontwikkeling te stoppen. De installatie wordt vanavond nog hersteld zodat de producten in de koeling niet verloren gaan.