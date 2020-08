Koppels kunnen elkaar het ja-woord geven in tuin van de gerenoveerde Pastorij Jurgen Geyselings

17 augustus 2020

10u24 0 Grobbendonk In het huwelijksbootje stappen, verloopt in deze coronatijden heel anders dan anders. Om trouwers de kans te geven om meer mensen uit te nodigen op hun huwelijksceremonie, kan er in Grobbendonk tegenwoordig in de tuin van de pas gerenoveerde Pastorij getrouwd worden.

Door de coronaregel van afstand houden, biedt de trouwzaal in het gemeentehuis van Grobbendonk momenteel slechts plaats aan 30 personen. Voor koppels die elkaar het ja-woord geven, is het dus vaak kiezen wie ze uitnodigen dezer dagen. “Omdat trouwen toch iets bijzonders is dat je wil delen met vrienden en familie gingen we op zoek naar een andere locatie om de huwelijken te voltrekken. Trouwers die meer familie en vrienden wensen mee te brengen, kunnen daarom nu kiezen voor een huwelijk in de tuin van de pastorij”, vertelt burgemeester Marianne Verhaert (GiB). Daar kunnen tot 50 personen in openlucht zitten.

“De tuin van de gerenoveerde pastorij vormt een prachtig decor en dat doet heel wat trouwers kiezen voor een ceremonie in openlucht. Het eerste openluchthuwelijk vond vorig weekend plaats. Intussen hebben al heel wat koppeltjes beslist om hun voorbeeld te volgen. Het is een succes”, zegt schepen Johan Verhaegen (GiB). “De pastorij is intussen volledig gerenoveerd. Van zodra het kan willen we ook de pastorij officieel openen samen met een tentoonstelling. Jammer genoeg is dit momenteel nog niet mogelijk wegens de coronacrisis. Op termijn wordt ook de tuin volledig opgewaardeerd en is het de bedoeling om een trouw in de tuin van de pastorij permanent aan te bieden aan koppels. Dat geeft de huwelijksceremonie toch net iets extra.”, vult burgemeester Marianne Verhaert (GiB) verder aan.