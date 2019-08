Koppel naar assisen voor moord op gevangenisverpleegster Patrick Lefelon

09 augustus 2019

13u55 0 Grobbendonk Marco L. (44) uit Turnhout en Ashley V.D.V. (34) uit Herentals zijn vrijdag doorverwezen naar het hof van assisen. De volksjury zal hen berechten over hun aandeel in de moord op Christine Lenaerts uit Bouwel (Grobbendonk). Het koppel kende het slachtoffer vanuit de gevangenis waar Christine Lenaerts als verpleegster werkte.

Het parket-generaal had aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling gevraagd om de moordverdachten, die ten tijde van de feiten een koppel vormden, door te verwijzen voor moord. Vrijdagmorgen ging de KI op die vraag in en stuurde het dossier naar het hof van assisen. Een datum voor het proces is er nog niet.

Marco L. en Ashley V.D.V. brachten Christine Lenaerts om het leven op 26 april 2018. De alleenstaande vrouw werd dood teruggevonden in de bosjes langs het kanaal Herentals-Bocholt in Olen. Ze was gewurgd met haar eigen jas. Christine had kort voordien enkele dagen onderdak geboden aan Ashley V.D.V. Zij was na een penitentiair verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis van Antwerpen en had hulp gezocht bij Christine Lenaerts. Christine had medelijden met Ashley V.D.V. die op de vlucht was voor haar agressieve vriend Marco L.

Die gastvrijheid bekocht zij uiteindelijk met haar leven. Het koppel ontvoerde haar, reed een dag rond in de buurt van Grobbendonk en bracht haar dan om het leven. Zij gingen er met haar auto vandoor. Het koppel werd kort na de feiten gearresteerd in Spanje en aan België overgeleverd.