Komkommerkweker wordt uitbater cafetaria Bouwelse sporthal Jurgen Geyselings

28 augustus 2019

16u09 3 Grobbendonk Nancy Smet en haar partner blazen op 1 september de cafetaria bij Sporthal De Molen in Bouwel (Grobbendonk) nieuw leven in. Het koppel stak de zaak in een nieuw kleedje en begint vol goede moed aan het avontuur.

Nancy Smet uit Berlaar en haar partner Eric De Wachter openen zondag na een halfjaar van leegstand de deuren van de cafetaria aan de Molendreef. De vorige uitbaters gaven er in februari van dit jaar de brui aan en in tussentijd werd de cafetaria op beperkte tijdstippen opengehouden door enkele vrijwilligers.

“We zijn fier dat we komende zondag eindelijk de deuren van onze opgefleurde zaak kunnen opendoen”, weet Nancy. “We zorgden voor een nieuw interieur, een likje verf op de muren en gaven het terras een make-over. Een nieuwe brouwer zorgde voor een compleet nieuwe look van de toog, we serveren tal van bieren van’t vat en nog meer van de fles.” Voor de cafébazin is het horecawereldje niet onbekend, vele jaren stond ze garant voor de vriendelijke bediening in de parochiezaal ‘Ballaer’ in Berlaar.

Haar man zag in dit avontuur de ideale gelegenheid om zijn komkommerkwekerij in handen te laten van een overnemer. “Vanaf nieuwjaar duik ik volledig mee in de cafetaria van de sporthal, dan laat ik mijn komkommers voor wat het is”, vertelt Eric. “We hebben samen vele uren gepoetst en gewerkt om het café weer volledig in orde te krijgen. Het terras kreeg een flinke beurt en is volledig klaar om gasten te ontvangen in een rustige omgeving. Het terras ligt aan een drukke fietsroute en de bijhorende speeltuin zal vele kinderen plezier brengen. Om de fietsers een extraatje te geven in de toekomst, hopen we aan de sporthal een elektrische oplaadpaal voor hen te kunnen voorzien. Dit is in aanvraag bij de gemeente Grobbendonk, aangezien we tot nu toe alle steun van het gemeentebestuur kregen hebben we hier een goed oog in!”

Nog voor we al onze stoelen hadden uitgepakt zaten er al mensen op het terras Nancy Smets

Tijdens ons bezoek aan het opgefriste terras van Sporthal De Molen wordt het snel duidelijk dat het in trek is bij passerende fietsers. Nog voor het café officieel open is houden de eerste sportievelingen halt. Gezellig keuvelend zitten ze te genieten van een fris getapte pint. “Nog voor we onze stoelen allemaal uitgepakt hadden in de loop van vorige week, zaten er al mensen op het terras”, pikt Nancy in. “Zondag openen we onze deuren en in het najaar voorzien we een leuke receptie voor de klanten. De mensen kunnen in onze cafetaria in de toekomst zeven op zeven terecht voor een hapje en een drankje. Onder andere spaghetti, lasagne en stoofvlees zullen er op de menukaart staan. En we pakken iedere maand uit met een bier van de maand.”