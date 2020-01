Klein jaar na plaatsing: eekhoorns kunnen bruggen N13 eindelijk gebruiken Jurgen Geyselings

27 januari 2020

16u10 0 Grobbendonk Een klein jaar na de plaatsing zijn de vijf eekhoornbruggen over de drukke N13 tussen Grobbendonk en Herentals verbonden met de bomen. Zo kunnen de eekhoorns eindelijk veilig oversteken.

Sinds begin vorig jaar kunnen passanten op de drukke N13 er niet naast kijken, de zogenaamde ‘eekhoornbruggen’. De vijf houten constructies aan beide kanten van de rijweg, met daar telkens een dik koord tussen, hebben als functie de eekhoorns veilig de rijbaan te laten oversteken.

Vergetelheid

Ondertussen maakte waarschijnlijk niet één eekhoorn gebruik van de bruggen. En dat doet de wenkbrauwen fronsen. “Dit was een vergetelheid vanuit de vorige legislatuur”, weet burgemeester Marianne Verhaert. “Sinds kort is ons personeel van de technische dienst in Grobbendonk begonnen met het plaatsen van de verbindingen met behulp van een hoogtewerker.” Net als bij de oversteek over de rijweg zelf worden ook de vijf constructies verbonden met de bomen door middel van een dik koord.