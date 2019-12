Kempense Open-Vld-burgemeesters Wilrycx (Merksplas) en Verhaert (Grobbendonk) duidelijk: zij kiezen nu voor paars-geel. Van Aperen (Hoogstraten) heeft geen voorkeur. Toon Verheijen

04 december 2019

15u46 0 Grobbendonk De Kempense burgemeesters met Open Vld-signatuur Frank Wilrycx (Merksplas) en Marianne Verhaert (Grobbendonk) maken duidelijk dat hun voorkeur uitgaat naar een paars-gele regering. Marc Van Aperen (Hoogstraten) heeft naar eigen zeggen géén voorkeur.

Informateur Paul Magnette (PS) wordt op maandag 9 december bij de koning verwacht om verslag uit te brengen van zijn gesprekken. Het lijdt geen twijfel dat Magnette werk maakt van een paars-groene regering met daarin, naast zijn eigen partij, ook de sp.a, Groen, Ecolo, MR en Open Vld. Géén N-VA dus en géén CD&V. Bij de burgemeesters in de Kempen met een Open Vld-signatuur is er een duidelijke voorkeur.

Frank Wilrycx

“Als we het economisch beleid willen verder voeren dan gaat dat duidelijk niet met een paars-groene regering”, zegt Frank Wilrycx, burgemeester in Merksplas voor Leefbaar Merksplas maar jarenlang parlementslid voor Open Vld. “Paarsgeel geniet dus zeker mijn voorkeur. Onze partij is duidelijk verdeeld in twee kampen. Het is moeilijk in te schatten welke kant het zal opgaan. Maar als de partij zou luisteren naar de basis, dan komt er géén paars-groene regering. Het zal wel moeten met de PS , maar ook nog eens met Ecolo erbij: dat zie ik en vele mensen die ik dagelijks tegenkom niet meteen zitten.”

Marianne Verhaert

Marianne Verhaert, die burgemeester is voor Grobbendonk en Bouwel in Beweging in Grobbendonk maar ook al jaren parlementslid is voor Open Vld, is ook duidelijk. “Wij willen geen extra belastingen, er moet extra zuurstof komen voor ondernemers en we pleiten voor administratieve vereenvoudiging. Zaken die momenteel wat er voor ligt héél ver te zoeken zijn. Paars-geel geniet dus inderdaad mijn voorkeur. Of paars-groen volledig is uitgesloten? Misschien niet maar dan zal er toch nog héél véél moeten veranderen.”

Marc Van Aperen

Marc Van Aperen, burgemeester in Hoogstraten voor Hoogstraten Leeft maar ook met een Open Vld-signatuur want hij stond tijdens de voorbije verkiezingen nog op de lijst, laat het in het midden. “Ik heb absoluut geen voorkeur. Mijn hart ligt in Hoogstraten en de focus ligt op onze stad. Ik ben helemaal niet bezig met de kleur van de poppetjes. Voor mij zijn de inzet en het engagement van de mannekes en vrouwkes belangrijker en vooral wat ze doen voor de mensen. Groot, klein, arm of rijk.”