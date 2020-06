Kempens Wielermuseum van Suske Verhaegen opent donderdag weer de deuren: “Langskomen kan enkel nog op afspraak” Jurgen Geyselings

16 juni 2020

15u50 1 Grobbendonk Het Kempens Wielermuseum in Grobbendonk opent vanaf donderdag opnieuw de deuren voor het publiek. Anders dan vroeger kan er enkel op afspraak langsgekomen worden om te genieten van de collectie van Suske Verhaegen.

Vanaf komende donderdag kan men opnieuw genieten van de onuitputtelijke wielercollectie die Suske Verhaegen uit Grobbendonk rijk is. Sinds een tiental jaren stelt de ex-profwielrenner tientallen fietsen, koerstruien, bekers, foto’s, schilderijen en tal van andere wieleritems tentoon in Grobbendonk.

Extra helpers

Door de corona-crisis was Suske verplicht de deur van ‘Het Kempens Wielermuseum’ in het centrum van Bouwel bij Grobbendonk gesloten te houden. Een zware dobber voor de spraakwaterval. “De koers en het museum zijn mijn pure passie, ik sta ermee op en ga ermee slapen”, vertelt hij. “Hierdoor ben ik enorm blij dat donderdagmiddag de deur terug open mag voor het publiek.” Suske is zelf 72 jaar en bevindt zich dus in de risicogroep voor het COVID 19-virus. “Hierdoor is het voor mezelf toch wel wat voorzichtigheid geblazen”, gaat hij verder. “Ik krijg de eerste weken hulp van twee personen die het van mij zullen overnemen hier, daarna hoop ik zelf weer altijd aanwezig te kunnen zijn in het museum.”

Vier bezoekers per half uur

Het Kempens Wielermuseum is naast de wielermusea van Roeselare, Oudenaarde en Boom één van de vier officiële wielermusea in ons land en daar is Suske fier op. “De steun en de samenwerking met het museum van De Schorre in Boom doen me enorm veel deugd, net zoals ook onze gemeente Grobbendonk steeds voor het museum en mij paraat staat.” Er worden maximaal vier bezoekers tegelijkertijd toegelaten en dit telkens voor een half uur. In tegenstelling tot vroeger kunnen bezoeken enkel plaatsvinden op afspraak. Je kan Suske Verhaegen contacteren op het nummer 0475 29 74 14 voor een bezoekje, de inkom is zoals steeds volledig gratis.