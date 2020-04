Kamerlid Marianne Verhaert (Open Vld): “Corona zal ook roet in het eten gooien van de Kempense treinreiziger” Jurgen Geyselings

24 april 2020

16u03 1 Grobbendonk De Grobbendonkse burgemeester en kamerlid voor Open Vld Marianne Verhaert vreest dat één van de drie Kempense projecten in het nieuwe vervoersplan van de NMBS met vertraging zal te kampen krijgen of misschien zelfs uitgesteld zal worden. In de periode 2020-2023 staan er in het hele land 25 projecten in dat vervoersplan.

Voor de Kempense treinreizigers staan er drie projecten in de steigers bij de NMBS, die uitgerold zouden worden in 2020 of 2021. Het gaat over een extra trein in de ochtend naar Turnhout, een trein per half uur in plaats van per uur op de IC-verbinding Antwerpen Centraal - Noorderkempen en een verlenging van het traject van de piekuurtrein, ook wel een P-trein genoemd, Brussel-Mol tot in Neerpelt. De coronacrisis dreigt bij die laatste flink wat roet in het eten te gooien.

Piekuurtrein

Tijdens de afgelopen commissie mobiliteit in de Kamer uitte Marianne Verhaert haar bezorgdheden over de impact van de coronacrisis op de uitrol van het nieuwe mobiliteitsplan. Vooral de elektrificatie van de verbinding tussen Mol en Neerpelt lijkt roet in het eten van de Kempense reiziger te strooien. Daardoor lijkt de verlenging van de P-trein Mol-Brussel tot in Neerpelt, dat volgens het nieuwe vervoersplan in december 2020 zou aanvatten, vertraging op te lopen.

Door de coronacrisis lijkt het onmogelijk de elektrificatiewerken tijdig af te hebben, waardoor de verlenging van de P-trein in gevaar komt Marianne Verhaert (Open Vld)

“De elektrificatiewerken op de spoorlijn tussen Mol en Neerpelt zijn noodzakelijk om het traject van de P-trein naar Brussel te verlengen”, weet Marianne Verhaert. “Infrabel geeft momenteel prioriteit aan dringende werken en enkele onderaannemers zijn ook gestopt met de werken uit te voeren. De deadline om dit tegen het nieuwe vervoersplan in december 2020 te realiseren was al zeer ambitieus. Door de coronacrisis lijkt het bijna onmogelijk om de elektrificatiewerken tijdig af te ronden. Naast de verlenging van de P-trein tot in Neerpelt komt ook de bijkomende capaciteit van de normale IC-verbindingen op deze lijn tegen eind dit jaar in gevaar.”

Bijkomende ochtendtrein

Voor de overige twee Kempense projecten in het nieuwe vervoersplan verwacht Verhaert weinig problemen. “Voor de bijkomende ochtendtrein richting Turnhout zie ik weinig problemen en hoop dat deze zoals gepland tegen december 2020 kan beginnen rijden,” gaat de Grobbendonkse verder. “Voor de halfuurverbinding naar het station Noorderkempen is het sowieso nog afwachten tot december 2021 en moeten we het resultaat van de onderhandelingen met Infrabel afwachten.” De trein moet er namelijk over dezelfde sporen als de hogesnelheidslijn waardoor de rijpaden voor extra treinen moeilijker in te plannen zijn.

“De drie projecten zijn een welgekomen aanvulling voor de Kempense treinreizigers. De betere frequentie moet het treinvervoer betrouwbaarder maken en zal de ‘modal shift’ bevorderen. Ik vraag daarom aan de minister om de elektrificatiewerken zo snel als mogelijk te hervatten”, besluit Marianne Verhaert.