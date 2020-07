Jos Willems eindigt vierde in verkiezing beste Vlaamse voetbalcommentator: “Enorm vereerd met een plek tussen al die grootheden” Jurgen Geyselings

15 juli 2020

17u44 1 Grobbendonk In de zoektocht naar de strafste voetbalverslaggever van Sport/Voetbalmagazine nestelde Grobbendonkenaar Jos Willems (72) zich op een mooie vierde plaats tussen de strafste stemmen die de voetbalsport ooit op de radio brachten.

In het eindklassement van een zoektocht van Sport/Voetbalmagazine naar de beste Vlaamse voetbalcommentator ooit eindigde Jos op een vierde plek, te midden van sportradio-coryfeeën zoals Rik De Saedeleer, Jan Wauters, Peter Vandenbempt, Filip Joos en Carl Huybrechts. Het was wijlen Rik De Saedeleer die met de hoofdprijs ging lopen.

Onverwacht

“Het was eerder onverwacht voor mezelf dat ik tussen de tien genomineerden terechtkwam”, vertelt Jos. “Als enige freelancer tussen al die vaste waarden, wat ben ik daar fier op. En het geeft me een boost richting de toekomst.” Jos bracht in 2014 voor de allerlaatste keer verslag uit van een voetbalwedstrijd op Sporza Radio tijdens de wedstrijd Westerlo-Eupen. Niet veel later ging hij op pensioen en was hij hier en daar nog te vinden voor een kleiner sportevenement.

Mocht ik de vraag krijgen nog eens verslag uit te brengen op de radio van een voetbalwedstrijd, ik zou niet direct neen zeggen vermoed ik Jos Willems

“Misschien kwam mijn afscheid als sportverslaggever wel te snel en dacht ik er destijds niet ver genoeg over na om te stoppen, want ik mis het nog steeds”, gaat het verder. “De drive die er was tijdens de 22 jaar dat ik aan de slag was, die is er nog steeds. Ik ben dan wel 72 lentes jong, maar zo voel ik me totaal niet. Ik zou zelfs durven stellen dat wanneer er een vraag komt om nog eens een wedstrijd te becommentariëren dat ik niet direct nee zou zeggen.”

Motorcross

Jos Willems begon klein bij een lokale radio en groeide uit tot een vaste waarde bij Sporza Radio, geen sporttak waar hij nooit verslag over uitbracht. Voetbal, koers, motorcross, volleybal... noem maar op, telkens was er wel een stadion of een tribune waar hij met de micro in de hand rechtstreeks de ether inging. “Voetbal is mijn leven, maar als ik eerlijk ben, zijn de herinneringen aan de live-verslaggevingen tijdens de vele motorcrossen met onze Belgische toppers zoals Everts, Bervoets en Smets de allerleukste geweest voor me”, vertelt hij. “Het hoogtepunt in ‘t Kuipke van voetbalclub Westerlo beleefde ik tijdens een wedstrijd tegen Racing Genk. De Limburgers zakten als kampioen van het vorige seizoen af naar de Kempen en zorgden er samen met de spelers van Westerlo voor een onvergetelijke avond. Een ware doelpunten- en kaartenkermis werd het toen, met uiteindelijk een 6-6 gelijkspel op het scorebord. Ik was die avond bijna constant aan het woord op de radio omdat er iedere vijf minuten wel iets te beleven viel in ‘t Kuipke.”

‘De vrienden van Jos’

Dat Jos de sport nooit zal loslaten staat al langer dan vandaag vast en dat blijkt uit zijn toekomstplannen. “We zijn volop bezig om een kleine studio in te richten om een podcast op te nemen voor Facebook”, vertelt hij. “De bedoeling is om in ‘De vrienden van Jos’ verschillende sporters aan tafel te krijgen voor een interview afgewisseld met een vleugje muziek. Als alles volgens plan verloopt zal de eerste aflevering half augustus te zien zijn.”