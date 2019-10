Jong N-VA Grobbendonk zet zwerfvuilactie op poten

“We willen bijdragen aan een propere gemeente” Jurgen Geyselings

01 oktober 2019

11u10 0 Grobbendonk Op 21 september stond er in de ganse wereld een grootse zwerfvuilactie op het programma, World Cleanup Day genaamd. Het gaat om een wereldwijde burgeractie om het probleem van het zwerfvuil aan te pakken door het organiseren van opruimacties. In navolging van deze dag, waar de Grobbendonkse Jong N-VA afdeling niet kon aan deelnemen zette de jeugdige partij vorige zondag een eigen actie op poten.

“In navolging van World Cleanup Day, waar wij met onze Jong N-VA afdeling spijtig genoeg niet aan konden deelnemen de dag zelf, hebben wij zelf een zwerfvuilactie op poten gezet. Deze ging door op zondag 29 september”, weet Sam Nauwelaerts (Jong N-VA). “Toen we in maart dit jaar werden opgericht hadden we vermeld dat het behouden van een propere gemeente een van onze speerpunten zou zijn. Ook wij beseffen dat klimaat en milieu belangrijk zijn. Daarom ondernemen we graag actie en wilden we toch ons steentje bijdragen aan het mooie initiatief dat World Cleanup Day is.”

Dat de actie in Grobbendonk een succes was, is te zien aan de berg afval die in het dorp verzameld werd door de mensen van Jong N-VA Grobbendonk. “Tot onze spijt hebben we moeten vaststellen dat er in onze gemeente nog veel werk aan de winkel is. Na enkele uren bleek dat op veel verscholen plekken enorm veel afval te vinden was. Dikwijls onttrokken aan het zicht maar het lag er wel degelijk”, betreurt Nauwelaerts. “Best hallucinant wat mensen allemaal achter durven te laten. Het gevonden afval zal naar het containerpark gebracht worden zodat het recycleren kan beginnen.”