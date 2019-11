Infrabel weert auto’s aan overweg Nieuwendijk Jurgen Geyselings

18 november 2019

18u34 0 Grobbendonk De drukke sluipweg Nieuwendijk in de Grobbendonkse deelgemeente Bouwel is vanaf vandaag, 18 november afgesloten voor auto’s ter hoogte van de spooroverweg. Infrabel wil zoveel mogelijk overwegen sluiten en vervangen door veiligere alternatieven. Deze sluiting van de overweg is alvast een eerste stap.

Vanaf maandag 18 november is de overweg aan Nieuwendijk in Bouwel bij Grobbendonk afgesloten voor het autoverkeer dat er passeert. Met de plaatsing van een paaltje in het midden van de rijweg wordt het voor auto’s onmogelijk om nog te passeren aan het treinspoor. Enkel fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen op deze manier nog langs. Met deze sluiting wordt het sluipverkeer dat door deze zijstraat van de drukke N13 langskwam een halt toegeroepen.

Infrabel streeft ernaar om zo veel mogelijk overwegen te sluiten en te vervangen door veiligere alternatieven. Door de afsluiting van de overweg voor auto’s spreekt men bij Infrabel over een ‘fietsoverweg’.