Infomoment voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ op woensdagavond in Grobbendonk Jurgen Geyselings

11 juni 2019

11u52 2 Grobbendonk Tot 28 juni 2019 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over de start- en procesnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’. Het plan zet in op de ontwikkeling van een klimaatrobuust valleisysteem en creëert meer ruimte voor natuurontwikkeling, bos en water in de van nature overstromingsgevoelige vallei.

De Vlaamse Regering keurde op 15 maart 2019 een start- en procesnota goed voor de opmaak van een GRUP voor de vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk. Het plan omvat de open ruimte in en rond de vallei van de Kleine Nete tussen de N19 in Kasterlee en Geel en de kern van Grobbendonk. Met dit plan zet de Vlaamse overheid belangrijke stappen vooruit in de ontwikkeling van een klimaatrobuust valleisysteem. Het plan geeft uitvoering aan de doelstellingen van het strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’, een ambitieus samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen, de gemeenten en verschillende openruimte-actoren. Het doel is om de vallei van de Kleine Nete zo in te richten en te beheren dat ze de toekomstige schokken inzake klimaatverandering kan opvangen en tegelijk kan blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging, het behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit.

Op woensdag 12 juni kan men in gemeenschapscentrum De Volle Vaart in Grobbendonk kennis maken met het planvoornemen en kan men suggesties doen voor de alternatieven die in het kader van de planmilieueffectenrapportage onderzocht zullen worden. Doorlopend tussen 17u tot 20u kan iedereen die dat wenst, langskomen op het infomoment in Grobbendonk.