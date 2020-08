Industrieweg enkele uren afgesloten na vermoeden van gaslek Wouter Demuynck

13 augustus 2020

15u57 3 Grobbendonk De Industrieweg in Grobbendonk was donderdagvoormiddag enkele uren gedeeltelijk afgesloten na een vermoeden van een gaslek. Uiteindelijk bleek met de gevaarlijke ethyleenleidingen echter alles in orde te zijn.

Tijdens werken aan een wegverzakking ter hoogte van het bedrijf Trevi werd donderdagochtend een gasgeur waargenomen. Even werd er gevreesd dat er een lek was ontstaan in de gevaarlijke ethyleenleidingen die er ondergronds lopen. Daarom sloten de hulpdiensten de Industrieweg preventief af tussen de N13 en Albertkanaalstraat.

Enkele deskundigen kwamen met meetapparatuur ter plaatse, maar uit hun metingen bleek dat de leidingen volledig in orde waren. Welk gas er dan wel werd waargenomen is nog onduidelijk en wordt nog onderzocht.