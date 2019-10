Inbrekers halen woning overhoop Jef Van Nooten

09 oktober 2019

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in een woning aan Nieuwbaan in Grobbendonk. De bewoners zijn momenteel op reis. Het waren de buren die woensdagochtend de inbraak opmerkten. De daders drongen binnen via de veranda en haalden heel de woning overhoop. De buit is nog niet gekend.