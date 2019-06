Inbrekers blijven spoorloos... tot één van hen kassaticket van Action laat vallen tijdens inbraak Jef Van Nooten

21 juni 2019

12u34 0 Grobbendonk Het parket in Turnhout heeft gevangenisstraffen tot 5 jaar gevorderd tegen vier mannen die verdacht worden van een reeks inbraken. Een kassaticket van de Action in Herstal deed hen uiteindelijk de das om.

Het viertal pleegde de inbraken van 22 september tot 8 december vorig jaar. Ze sloegen onder meer toe in Grobbendonk, Herselt, Geel, Wiekevorst, Genk en Neerpelt. Het was de inbraak in Grobbendonk die hen de das om deed. “Ze hebben er een glas ingeslagen en juwelen ontvreemd”, zegt openbare aanklager Elke Van Dijck. “In de woning werd nadien een kassaticket gevonden van de Action in Herstal.”

De politie vroeg de bewakingsbeelden van Action op voor het tijdstip dat op het kassaticket vermeld stond. “Op die beelden is te zien dat de persoon die het kassaticket kreeg en in zijn rugzak stak een telefoonoproep kreeg en beantwoordde. Op basis van telefonieonderzoek kwamen we bij Zlatan I. (28) uit Herstal uit”, vervolgt Van Dijck.

Tijdens het onderzoek kwamen nog drie medebeklaagden in beeld. Het viertal riskeert nu celstraffen van respectievelijk 5 jaar, 4 jaar, 3 jaar en 18 maanden. “De voorverkenningen deden ze met een KIA. Voor de inbraken zelf verplaatsten ze zich met een Audi A6, om snel te kunnen vluchten. Op weg naar één van de inbraken hielden ze een tussenstop in een doe-het-zelfwinkel om inbrekersmateriaal te kopen.”

Tijdens een huiszoeking in Herstal vond de politie naast cash geld bijna één kilo aan gouden juwelen verstopt in een kinderbedje.

Vonnis op 10 juli.