Hulpdiensten opgeroepen voor chaletbrand in Zwaluwendreef Toon Verheijen

12 december 2019

09u14 0

De hulpdiensten werden woensdagnacht opgeroepen voor een brand in de Zwaluwendreef. Er was brand uitgebroken in een kleine chalet. De oorzaak is niet bekend en er vielen geen gewonden. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle waardoor de schade al bij al beperkt bleef.