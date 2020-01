Hinder voor treinverkeer tussen Lier en Herentals door... loslopend paard Toon Verheijen

16u57 0 Een echt paard ? pic.twitter.com/Akng726aWl Monique Luyten(@ MonisLuyten) link

Het treinverkeer tussen Lier en Herentals liep vrijdagmiddag vertraging op door... een loslopend paard. De passagiers op de trein kregen te horen dat ze niét verder mogen rijden zolang het paard niet gevangen is of ergens terug achter de prikkeldraad in een wei staat. Het incident zorgt voor enkele grappige reacties op Twitter.