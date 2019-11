Grootste winterbar van België haalt alles uit de kast: skiliften als decoratie, fondue en echte sneeuw Pop-up open van 22 november tot en met 16 februari Jurgen Geyselings

14 november 2019

11u42 30 Grobbendonk Aan Bouwelven in Grobbendonk wordt momenteel de grootste winterbar van België ingericht. Uitbater Kristof Van Loy haalt alles uit de kast om de sfeer van een skioord op te roepen, compleet met sneeuw, een ijsgrot als ingang en fondue op de menukaart. Donderdag arriveerden alvast de skiliften (!) die er als decoratie dienen.

Op het Herentalse industrieterrein op de grens van Herentals, Grobbendonk en Bouwel kan men vanaf volgende week vrijdag bij Below Zero Winterbar terecht voor een gezellig dagje of avondje uit met de ganse familie. “Met onze winterbar willen we de typische kerstsfeer van vroeger oproepen”, vertelt organisator Kristof Van Loy, die in de zomer in Herentals al uitpakte met de BaoBab Beach Club. “We mikken met onze winterbar op alle lagen van de bevolking, en op jong en oud. Ons concept is meer dan de typische après-skibar, waarvan er over gans Vlaanderen al tientallen te vinden zijn. Het gebeuren wordt aangekleed met gezellige zithoeken met retromeubilair, waardoor de bezoekers zich in de jaren zestig en zeventig wanen.”

Winters restaurant

In de winterbar kan je terecht voor een leuk avondje uit onder vrienden of collega’s, maar er is ook een winters restaurant. Daar wordt voor de lekkerbekken een menu à volonté aangeboden door de kok van dienst. Men kan er smullen van klassieke wintergerechten zoals stoverij, stoemp met worst, kalkoenfilets, hamburger van hert, hammetjes en zoveel meer. Als voorgerecht zijn er verschillende winterse soepen en onder andere ook paté. Wie geen menu wil, kan kiezen voor een gerechtje bereid op de steengrill of voor een ouderwetse fondue.

Wintergrot

De eerste blikvanger van Below Zero Winterbar vind je aan de ingang. Je wandelt door een grot met meer dan vierduizend ijspegels. “Winterse sfeer staat voorop”, gaat Van Loy verder. “ De grot is gemaakt uit speciale voorgevormde acrylaatplaten die werden bespoten met brandvertragende sneeuw. Met besneeuwde kerstbomen, vaste momenten waarop er werkelijk sneeuw naar beneden zal dwarrelen in de winterbar en de typische skiliften die veilig omhoog hangen boven het publiek zullen de bezoekers zich in één of ander skioord wanen.”

Romeo’s en Christoff

Voor het feestgebeuren tijdens de winteravonden en -nachten rekent men bij Below Zero Winterbar op vaste waarden DJ Milano en DJ Wout. “Het gaat een gezellige winterbar worden”, weet DJ Milano. “Er worden afterworkconcepten in elkaar geknutseld en er staan events op het programma, zoals onder meer een optreden van de Romeo’s en Christoff.” Below Zero Winterbar zal open zijn van 22 november tot en met 16 februari en dat op donderdag en zondag tot 1 uur om dan op vrijdag en zaterdag de deuren te sluiten om 3 uur ‘s nachts. Tijdens de opening op vrijdag 22 november zullen DJ’s Milano, Wout en F.R.A.N.K. voor een gepaste sfeer zorgen. Meer informatie over aankomende events vind je op de Facebookpagina Below Zero Winterbar.