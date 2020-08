Groep ooievaars zet Kempense straten regelmatig zonder stroom Jef Van Nooten

22 augustus 2020

20u03 8 Grobbendonk De inwoners van Grobbendonk en Vorselaar mogen zich wellicht ook de komende dagen en nachten nog verwachten aan stroomonderbrekingen. De inwoners van Grobbendonk en Vorselaar mogen zich wellicht ook de komende dagen en nachten nog verwachten aan stroomonderbrekingen. De stroompannes worden veroorzaakt door een groep ooievaars die op de hoogspanningskabels gaat zitten. Er zit niets anders op dan te wachten totdat de ooievaars weer verder trekken.

Woensdagnamiddag viel de stroom een hele tijd uit in Vorselaar en omgeving. Werknemers van de elektriciteitsmaatschappij herstelden het euvel, maar in de nacht van woensdag op donderdag was het al opnieuw prijs. Rond kwart over elf woensdagavond, om vier uur donderdagochtend en ook nog eens omstreeks kwart over vijf waren er korte stroomuitvallen in dezelfde regio.

Ooievaars

En ook vrijdagavond liet de elektriciteit het weer afweten, maar dit keer kwam eindelijk aan het licht wat de reden is voor de stroomonderbrekingen. De oorzaak ligt bij de groep ooievaars die recent is neergestreken in de buurt. Wanneer zij met hun vleugels te dicht bij de hoogspanningskabels komen, valt die elektriciteitslijn uit. Een oplossing ligt niet meteen voor de hand. Geduld lijkt de enige oplossing. Er zit niets anders op dan te wachten totdat de ooievaars weer verder trekken.