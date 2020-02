Groene long ‘Het Ven’ midden in industriezone Klein Gent kreeg een fikse opknapbeurt Jurgen Geyselings

10 februari 2020

15u15 0 Grobbendonk ‘Het Ven’ op het Grobbendonkse industriegebied Klein Gent werd maandagmiddag, na een flinke onderhoudsbeurt, plechtig geopend voor het grote publiek. In aanwezigheid van enkele bedrijfleiders uit de buurt, burgemeester Marianne Verhaert, Katty Geeraerts van Voka, gedeputeerde voor de provincie Antwerpen Ludwig Caluwé en enkele genodigden werd deze groene long, met bijhorend meertje in het industriegebied voorgesteld.

Het meertje op het Grobbendonkse industriegebied lag er al een paar jaar vervuild en verwoekerd bij. Een aantal bedrijven in de buurt van ‘Het Ven’ wilden het opknappen, zagen het potentieel en konden de provincie Antwerpen overtuigen om een subsidie te voorzien. “Het gaat om 23.765 euro. Geld dat we enkel investeren omdat de ondernemers het bedrijventerrein duurzaam maken. Die regels zijn heel strikt. Het moet gaan om een terrein waar, door de samenwerking tussen bedrijven en overheden, bepaalde bedrijfsprocessen veranderen, het milieu minder wordt belast of de ruimte efficiënter wordt gebruikt”, klinkt het bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen. De bedrijven die mee hun schouders onder het vernieuwde natuurgebiedje zetten, zijn Group Suerinckx, DCM, Drisag, NOF Metal Coatings, Paletco, Spie Belgium, Van Havermaet en ZwartOpWit Groep.

Groene long

“Het Ven moet een groene long worden op het bedrijventerrein. Het moet werknemers van de omliggende bedrijven de kans geven om ‘s middags even op adem te komen in een groene omgeving. Maar het kan hen ook aanzetten om te lopen of te wandelen”, zegt Dirk Boeckx van Group Suerickx, trekker van het project. “Het toelaten van vissers op een deel van de poel, verkleint de afstand tussen de bedrijvenzone en de omgeving. De gemeente gaat instaan voor het onderhoud. Ook dat verhoogt de betrokkenheid met de bedrijvenzone.”

Lunchen

“Dit gebied lag er de laatste jaren onverzorgd bij”, weet burgemeester Verhaert. “Het was ontoegankelijk en ronduitvuil. Nu het een fikse onderhoudsbeurt kreeg en het er opgefrist bijligt nodigt deze plek uit om te komen genieten van de natuur. Ik roep de mensen die in de buurt werken op om in de toekomst gezellig te komen lunchen of te vergaderen aan de picknickbanken rondom het meertje. Ik wens iedereen veel natuurgenot met het heropgewaarde Ven.”

Dat iedereen beter wordt van initiatieven als het deze is voor gedeputeerde voor de Provincie Antwerpen Ludwig Caluwé wel duidelijk. “Een mooie samenwerking tussen verschillende partijen vond hier plaats”, vertelt hij. “Het Ven op het industriegebied nodigt mensen uit tot bewegen en elkaar ontmoeten. Dit project is een voorbeeld, het is een begin van een mooi verhaal.”