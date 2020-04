Grobbendonkse bossen afgesloten omwille van het extreem hoge risico op brandgevaar Jurgen Geyselings

24 april 2020

18u10 2 Grobbendonk Door de aanhoudende droogte en het brandgevaar dat er heerst, heeft Grobbendonks burgemeester Marianne Verhaert na overleg besloten om het Molenbos, Pidpabos en Philipsbos af te sluiten.

“Omwille van de aanhoudende droogte en het extreem hoge risico op brandgevaar, heb ik in samenspraak met de gouverneur en de brandweer, beslist om de toegang tot het Molenbos, het Pidpabos en het Philipsbos af te sluiten”, laat Grobbendonks burgemeester Marianne Verhaert (GiB) weten. “We begrijpen dat dit erg moeilijk is in deze coronatijden, maar kunnen geen enkel risico nemen.”

“We moeten nu handelen voordat het te laat is”, gaat het verder. “Indien er brand in deze bossen ontstaat, is de mogelijkheid reëel dat dit te laat wordt opgemerkt wegens de bebossing. De afgelopen dagen zijn er in onze buurgemeenten al enkele incidenten geweest en ook elders, denk maar aan ‘Liereman’ in Oud-Turnhout, was dit spijtig genoeg al het geval.”

Even een wandeling maken wordt nog steeds aangeraden, het is goed voor je fysieke en mentale gezondheid. Het gemeentebestuur vraagt om de komende dagen liever gebruik te maken van de trage wegen in open gebied of eens op wandel te gaan in het centrum. Tevens raden ze aan om uw inkopen bij de lokale handelaars eens een keertje te voet te doen.