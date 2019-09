Grobbendonkenaars persen 6500 kilogram appels tot appelsap bij de Sapmobiel op de wekelijkse markt Jurgen Geyselings

13 september 2019

16u33 0 Grobbendonk De eerste doortocht van de Sapmobiel in Grobbendonk werd een onverhoopt succes. Inwoners uit de gemeente konden er met hun overschot aan appels terecht. Deze appels werden dan in de Sapmobiel geperst tot overheerlijk appelsap. Ook leerlingen uit de Grobbendonkse kleuterklassen zakten af naar de markt van Grobbendonk waar de Sapmobiel plaatsnam.

De Sapmobiel nam donderdag plaats op de wekelijkse markt in Grobbendonk. Meer dan veertig gezinnen brachten 6500 kilo aan appelen, waarna de aanleveraars van het fruit hun eigen appelsap mee naar huis konden nemen. Op bepaalde momenten werd het zelfs zo druk dat men moest aanschuiven om aan de beurt te komen. Met grote ogen en open mond zagen de leerlingen uit de derde klas van de Grobbendonkse kleuterscholen hoe de Sapmobiel in zijn werk ging. Ze hielpen een handje bij het neerleggen van de appels op de transportband en konden even later genieten van het zelfgemaakte appelsap die uit het kraantje kwam gelopen.

“Het leuke van het event is dat kinderen de appelen die ze onder hun eigen bomen bij elkaar rapen naar de Sapmobiel kunnen brengen”, weet schepen Johan Verhagen (GiB). “Daar kunnen ze zien hoe er sap van gemaakt wordt dat ze bovendien mee naar huis mogen nemen. Ook voor onze kleuters was het een grote belevenis en leerden ze spelenderwijs het het proces kennen van appelboom tot appelsap.”

Ondanks een tegenvallende appeloogst door de lange hitte, was de Sapmobiel volledig volgeboekt. “Het was een groot succes. In onze gemeente zaten we bijna aan het dubbele van wat er normaal wordt binnengebracht. Daarom plannen we alvast een afspraak voor volgend jaar in.” Aldus Marianne Verhaert (GiB), burgemeester Grobbendonk.