Grobbendonk zet in op LED-verlichting in het straatbeeld Jurgen Geyselings

16 oktober 2019

18u44 0 Grobbendonk Het gemeentebestuur van Grobbendonk zet in om alle straatverlichting in Grobbendonk en deelgemeente Bouwel te voorzien van LED-verlichting. Men hoopt ten laatste binnen zes jaar alle straten in de gemeente te kunnen voorzien van de zuinigere en milieuvriendelijkere straatlampen.

Alle straten in Grobbendonk en Bouwel zullen in totaal zo’n tweeduizend straatlantaarns en lichtpunten ten laatste binnen zes jaar voorzien zijn van nieuwe straatverlichting met LED-verlichting. Het was een verkiezinigsbelofte van ‘Grobbendonk in Beweging’ (GiB), de partij van burgemeester Marianne Verhaert, dat de straatverlichting niet meer om elf uur ‘s avonds zal uitgeschakeld worden. Door de vervanging van de straatlampen met LED-lampen zal in de toekomst ook ‘s nachts het wegennet in Grobbendonk verlicht blijven.

De werken voor het vervangen van de lampen gaan binnenkort van start en zullen ten laatste binnen zes jaar beëindigd zijn. Grobbendonk is met de aanpassingsperiode van zes jaar één van de pioniers binnen de Vlaamse gemeentes wat betreft de vervanging van de lampen. In de meeste gemeenten gaat hier een periode van meer dan zes jaar, tot wel twaalf jaar overheen. De aanpassing van de lampen gebeurt in samenwerking met Fluvius.