Grobbendonk zet in op herbruikbare flessen voor kraantjeswater: “Gezond, beter voor het milieu en goed voor de portemonnee” Jurgen Geyselings

10 oktober 2019

16u16 0 Grobbendonk De ecologische voetafdruk, iedereen krijgt er op zijn eigen manier wel eens mee te maken. Oceanen die vol drijven met plastic en andere rommel, een doorn in het oog van de mensheid. “Hoog tijd om er samen iets aan te doen”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Grobbendonk. Op het gemeentehuis wordt sinds 2017 kraantjeswater gedronken in plaats van water uit plastic flessen. Nu roept Grobbendonk zijn inwoners op om hun voorbeeld te volgen en water van de kraan te drinken, uit nieuwe flessen die met het logo van de gemeente bedrukt werden en te koop zijn op het gemeentehuis.

Sinds 2017 is de gemeente Grobbendonk overgestapt van plastic flessenwater op kraantjeswater. Sindsdien is er geen plastic fles meer te vinden in het gemeentehuis. Er wordt kraantjeswater in hervulbare flessen aangeboden. Beter voor de portemonnee en beter voor het milieu. Vanaf 21 oktober, na de definitieve goedkeuring op de gemeenteraad van 17 oktober zijn de nieuwe flessen te verkrijgen bij het onthaal in het gemeentehuis. De hervulbare flessen, bedrukt met het logo van de gemeente Grobbendonk, worden aangeboden tegen de prijs van negen euro per stuk.

vijfduizend plastic flessen uitgespaard

Met honderdtachting werknemers sparen de hervulbare flessen naar schatting vijfduizend plastic flessen per jaar uit. “Kraantjeswater is gezond, goed voor het milieu en goed voor onze portemonnee. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat we in Vlaanderen nog flessenwater kopen. Die plastic flessen zijn duur, komen van aan de andere kant van Europa en dragen bij tot de plasticberg in onze rivieren en zeeën,” zegt burgemeester Marianne Verhaert (GiB). “Nochtans is er helemaal niks mis met het water uit onze kraan. Verre van zelfs, het water uit de kraan is veel beter gecontroleerd dan het flessenwater. Bovendien is het ook gewoon heel lekker water van eigen bodem.”

De herbruikbare flessen zijn het perfecte cadeau om te geven met de kerstdagen Johan Verhaegen (GiB)

Met de lancering van de nieuwe huisstijl binnen het Grobbendonkse gemeentebestuur bestelde de gemeente glazen waterflessen met het gloednieuwe logo op. “Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen moeten we dit samen met alle inwoners van Bouwel en Grobbendonk doen. Met kraantjeswater kan een gezin op een eenvoudige manier zijn ecologische voetafdruk verkleinen.” Aldus schepen Johan Verhaegen (GiB). Volgens berekeningen van de campagne #ikdrinkkraanwater gaat het al snel om een besparing van tweeduizend kilo CO² per gezin, het equivalent van tweeduizend kilometers met de wagen. “Met de kerstdagen voor de boeg is het ook gewoon een mooi cadeau om te geven. En als inwoner zet je er onze gemeente mee op de kaart.”