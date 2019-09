Grobbendonk start vanaf september met online, besloten buurtnetwerk Hoplr Jurgen Geyselings

02 september 2019

11u06 0

In de maand september lanceert het lokaal bestuur van Grobbendonk Hoplr. Hoplr is een online, besloten buurtnetwerk waarop inwoners berichten kunnen plaatsen en lezen die alles met het buurtleven in Grobbendonk en deelgemeente Bouwel te maken hebben. Op die manier kan men de buren beter leren kennen, spullen uitwisselen, hulp vragen voor een klusje, op de hoogte blijven van meldingen en activiteiten en nog veel meer. Het platform is gratis en reclamevrij. Grobbendonk wordt in vier buurten opgedeeld die elk hun besloten netwerk krijgen. Vanaf de eerste week van september krijgen alle inwoners van de gemeente een brief in de bus met alle instructies die nodig zijn om te registreren.

Het platform bestaat uit een overzicht met berichten, een chatfunctie, een kalender met buurtactiviteiten en een lijst van alle geregistreerde buren. Ook het lokaal bestuur van Grobbendonk zal berichten kunnen plaatsen in de buurten, maar heeft verder geen inkijk. Die ‘externe’ berichten kunnen gaan over wegenwerken, overlast, evenementen en bevragingen. Inwoners kunnen omgekeerd ook berichten delen met het bestuur, maar alleen als ze dat zelf aangeven. Het lokaal bestuur neemt dus wel het initiatief om sociale cohesie en betrokkenheid in Grobbendonk en Bouwel te stimuleren maar het platform is echt van de buurt.

Hoplr wordt al in 900 andere Belgische en Nederlandse buurten gebruikt, goed voor tweehonderdduizend Hoplr-buren. Enkele steden en gemeenten die het platform gebruiken te communiceren met hun inwoners zijn Brugge, Mechelen, Sint-Niklaas, Ranst of Olen. De feedback is in de gemeenten erg lovend.

Op woensdag 25 september 2019 om 19.00 uur organiseert het gemeentebestuur een infoavond over Hoplr in de raadszaal van het gemeentehuis van Grobbendonk. Geïnteresseerden voor het systeem kunnen inschrijven voor deze avond via info@grobbendonk.be.