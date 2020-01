Grobbendonk nodigt inwoners uit om samen het ‘tragewegenplan’ op te maken Jurgen Geyselings

23 januari 2020

11u22 0 Grobbendonk In Grobbendonk gaat men samen met de inwoners en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw op zoek naar de zogenoemde trage wegen in de gemeente. Het doel is om de trage wegen in kaart te brengen en ze op termijn te verbeteren en toegankelijker te maken.

De gemeente Grobbendonk gaat in samenwerking met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw aan de slag met de trage wegen in Grobbendonk en Bouwel. Iedereen die zin heeft om aan de slag te gaan in zijn buurt met het bekijken van de trage wegen of die mooie wandelpaadjes op het grondgebied Grobbendonk en Bouwel kent is welkom op het infomoment op 28 januari om half acht in de raadzaal van het gemeentehuis van Grobbendonk.

Trage wegen

Trage wegen zijn verbindingen met een openbaar karakter, die voornamelijk gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer. Vaak zijn dit smalle doorsteekjes in de dorpskern, onverharde veldwegen of kronkelende bospaadjes. Want op de fiets springen, een toertje joggen of de hond uitlaten wordt dubbel zo aangenaam langs autoluwe paadjes. Deze wegen vervullen bovendien een belangrijke rol als toegang- en doorgangsweg voor landbouwverkeer en worden veel gebruikt door jongeren als veilige fietsverbinding naar hun school of plaatselijke jeugdbeweging.

Inventarisatiewerk

Om deze verbindingen te verbeteren roept het gemeentebestuur de hulp van de inwoners in. In een eerste stap is het noodzakelijk dat een bestaande inventaris trage wegen geactualiseerd wordt. Daar is heel wat inventarisatiewerk voor nodig waarbij de kaartgegevens moeten worden afgetoetst met de situatie op het terrein. Bij de volgende stap worden alle knelpunten en potenties, samen met alle geïnteresseerde burgers, in kaart gebracht. Dit resulteert dan in een trage wegenplan waarmee men aan de slag kan gaan om in de toekomst een aantal trage wegen te verbeteren of beter toegankelijk te maken.