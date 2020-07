Grobbendonk kermis afgelast Jurgen Geyselings

28 juli 2020

13u26 0 Grobbendonk Normaalgezien stond vanaf nu zondag 2 augustus tot en met woensdag 5 augustus 2020 de jaarlijkse kermis op het programma in Grobbendonk. Naar aanleiding van de recent verstrengde maatregelen werd besloten de kermis af te gelasten deze zomer.

Het lokale bestuur van Grobbendonk heeft na de recente verstrengingen in onze provincie besloten om de augustuskermis van dit jaar niet te laten doorgaan. “Door de huidige epidemiologische toestand in onze provincie en rekening houdend met de verstrengde maatregelen werd deze moeilijke beslissing genomen”, klinkt het in Grobbendonk.

In normale omstandigheden ging de zomerkermis nu zondag van start en kon men tot woensdag genieten van een ritje op de paardemolen, een lekkere smoutebol of een rondritje op de botsauto’s. De recente ontwikkelingen zorgden dus voor een ommekeer in de slechte richting. “De veiligheid en de gezondheid van onze inwoners komen op de eerste plaats”, gaat het verder. “Bedankt voor jullie begrip.”