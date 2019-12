Grobbendonk investeert 20 miljoen in de komende zes jaar: blikvangers zijn nieuw dienstencentrum in Bouwel en fietspad langs N13 Jurgen Geyselings

13 december 2019

10u07 3 Grobbendonk Het gemeentebestuur van Grobbendonk heeft zijn haar meerjarenplan voor de komende zes jaar klaar. Er staan voor twintig miljoen investeringen op het programma, zonder belastingverhoging.

“Onder de noemer ‘Grobbendonk groeit!’ maken we van Grobbendonk een modelgemeente”, zegt burgemeester Marianne Verhaert (GiB). “We verdelen het plan onder in vijf beleidsdoelstellingen, voor in totaal 492 acties.” Toch plant het gemeentebestuur geen belastingverhoging.

Trajectcontrole

Op doorganswegen zullen ANPR-camera’s worden ingezet voor trajectcontrole. Er wordt geïnvesteerd om een rechtstreekse aansluiting van de E 313 met het industrieterrein te volmaken. Verder plant het gemeentebestuur de aanleg van een fietspad naast de drukke N13 en een fietsostrade langs de industrieweg.

Er komt een nieuwbouwproject op de site Klim-Op in Bouwel en we kopen en renoveren kasteelhoeve d’Ursel, om het uit te spelen als toeristisch centrum. In deelgemeente Bouwel bouwen we een nieuw lokaal dienstencentrum en in verschillende straten worden gescheiden rioleringsstelsels aangelegd en het wegdek vernieuwd.