Gepensioneerd schipper Pierre (77) draait nog meermaals aan het roer in de Antwerpse haven Jurgen Geyselings

04 februari 2020

12u05 1 Grobbendonk In Grobbendonk woont Pierre Steenhuysen, een gepensioneerd schipper die nog vaak aan de slag is als schipper bij het opkuisen van de sluizen in de Antwerpse haven. “Ik kan het niet over mijn hart krijgen om niet meer naar de haven te rijden”, klinkt het bij schipper Pierre.

Pierre Steenhuysen (77) uit Grobbendonk kan het niet laten om aan het roer van zijn schip in de Antwerpse haven plaats te nemen. “Ondanks dat ik al een hoop jaren op pensioen ben, kan ik het niet over mijn hart krijgen om niet meer naar de Antwerpse haven te rijden om er te gaan werken op de boot”, vertelt de schipper. “Sinds vijfendertig jaar vaar ik met dezelfde boot doorheen de Antwerpse dokken. Onze boot wordt gebruikt om de bodem van sluizen en dokken proper te maken.”

Ik ben als schipper geboren en meer dan waarschijnlijk zal ik ook als schipper sterven Pierre Steenhuysen

De schipper is geboren in het Antwerpse en op latere leeftijd in Grobbendonk terechtgekomen, maar zijn hart is steeds blijven kloppen voor de Antwerpse haven. “Ik ben als het ware geboren op het water”, verduidelijkt hij. “Mijn grootouders, ouders en broers zaten allemaal in de scheepvaart, vooral in de binnenvaart. Ze trokken met hun schip langsheen de kanalen, ikzelf vaar enkel nog rond in het Antwerpse havengebied. Vroeger dag en nacht, nu ik enkele jaartjes ouder ben een pak minder. Maar volledig stoppen? Dat nog lang niet, ik ben als schipper geboren, en meer dan waarschijnlijk zal ik ook als schipper sterven!”

Met baggerboot Cira 1, een boot van 30 meter bij 6 meter, kan je schipper Pierre nog enkele dagen per maand tegenkomen in de dokken. “Ik trek er nog op uit als schipper op aanvraag van de baas. Een mooi extraatje bij mijn pensioen. Eigenlijk kan je bijna zeggen dat het bijna voor het plezier is, maar vergis je niet, er moet steeds gewerkt worden op onze boot.”

zoektocht Kim en Ken

Met zijn jarenlange staat van dienst kan het niet anders dat schipper Pierre tal van straffe verhalen met zich meedraagt. “Tuurlijk gingen we al eens ferm op de lappen met de collega’s, en tuurlijk was dat met de nodige pinten bier erbij”, lacht hij. “Maar ook de andere kant van het verhaal binnen de haven maakte ik mee. Zo ontsnapte ik in de jaren tachtig aan de dood toen een kraan vanop de kade op onze boot kantelde. Het was letterlijk zwemmen om ons kopje boven water te houden op de boot. Halverwege de jaren negentig was er dan de verdwijning van Kim en Ken waarbij we ingeschakeld werden om mee op zoek te gaan naar de verdwenen kinderen. De zoektocht waaraan ik met het schip deelnam bleef zonder resultaat, maar zulke zaken maken indruk op een mens.”