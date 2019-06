Gemeentebestuur trapt zijn fietsstraten officieel in Jurgen Geyselings

28 juni 2019

10u08 0 Grobbendonk Maandagvoormiddag 1 juli om tien uur fietsen het college van burgemeester en schepenen van Grobbendonk de nieuwbakken fietsstraten Troon en Watermolenweg feestelijk in. Er wordt samen met alle inwoners die geïnteresseerd zijn in de fietstocht verzameld ter hoogte van het kruispunt met de Vaartstraat. Het lokaal bestuur van Grobbendonk fietst zo samen met zijn inwoners deze fietsstraten en de vakantie in. Na de fietstocht trakteert het gemeentebestuur de deelnemers op een drankje in het mooie kader van de watermolen.

Troon, Watermolenweg en Molendreef in Grobbendonk worden vanaf maandag 1 juli officiële fietsstraten. Deze aanpassing van het wegennet werd in het leven geroepen om de veiligheid en het comfort van de fietsers in deze omgeving te verhogen. Een fietsstraat is een weg waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Auto’s, bromfietsen en ander gemotoriseerd verkeer is toegestaan in een fietsstraat, maar is aan ondergeschikt belang dan het fietsverkeer.

“We willen de fietsers een belangrijke plek op de weg geven”, klinkt het bij het Grobbendonks gemeentebestuur. “Een fietsstraat is een oplossing voor smalle straten die vooral gebruikt worden door fietsers, maar waar geen ruimte aanwezig is om een volwaardig fietspad aan te leggen. De fietser wordt hier niet verdrongen door auto’s die willen inhalen, want dit is niet langer toegelaten.”

Fietsstraten worden duidelijk aangeduid bij het einde en het begin ervan. Er worden blauwe aanwijzingsborden geplaatst langs de kant van de weg en op het asfalt wordt een groots logo aangebracht waardoor het voor alle weggebruikers duidelijk wordt dat de fietser de bovenhand heeft in deze straat. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting. Tevens mogen ze de helft van de breedte gebruiken langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot een fietsstraat maar mogen fietsers niet inhalen. De maximumsnelheid in een fietsstraat is vastgelegd op 30 km/u. Hoffelijkheid in het verkeer werkt in twee richtingen, van de automobilisten naar de fietser, maar ook omgekeerd met respect voor andere weggebruikers.