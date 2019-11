Gemeentebestuur koopt bospad Pierloos aan

“Een veilige en mooie verbinding, parallel met de drukke N13" Jurgen Geyselings

14 november 2019

22u55 0 Grobbendonk Pierloos, een trage weg tussen Nieuwendijk en het centrum van Bouwel werd donderdagavond na zeven jaar terug opengesteld voor voetgangers en fietsers. Op de Grobbendonkse gemeenteraad werd het voorstel unaniem goedgekeurd om de bospad van ongeveer achthonderd meter lang aan te kopen.

Dat mobiliteit en veiligheid één van de prioriteiten zijn waarop het Grobbendonkse gemeentebestuur de komende zes jaar zal inzetten werd duidelijk op de gemeenteraad van donderdagavond. In het Bouwelse Binnenbos gaat de Pierloos na meer dan 7 jaar opnieuw open. De trage weg tussen Nieuwendijk en het centrum van Bouwel wordt voor de fietsers en voetgangers opnieuw een veilig en rustig alternatief voor de drukke N13, die parallel met het paadje loopt. Grobbendonk zet daarmee naast veilige fiets - en voetwegen ook in op rust en speelt zijn groene troef verder uit. Het pad lag op privégrond wat de permanente openstelling ervan verhinderde, tot grote onvrede van de bewoners die er tot voor 2012 meestal gebruik van konden maken.

Na constructieve gesprekken met eigenaars zijn we tot een akkoord gekomen Marianne Verhaert (GiB)

“Vorige legislatuur werd er in het dossier jammer genoeg geen enkele actie ondernomen, hoewel er een zeer grote vraag was om de trage verbinding terug te openen. Zo werd het padje vroeger echt vaak door schoolkinderen gebruikt. Na zeer constructieve gesprekken die ik met de eigenaars had, zijn we tot een akkoord gekomen.” aldus burgemeester een tevreden Marianne Verhaert (GiB).

Drukke N13

“Met de aankoop van het tracé kunnen we de trage verbinding opnieuw openen,” weet schepen van mobiliteit Ulrik Anthonis (GiB). “Daarmee zorgen we voor een veilige en mooie verbinding, parallel met de drukke N13. De verbinding, dwars door het Bouwels binnenbos, zet duidelijk de groene troeven van Grobbendonk in de verf.”

Groen en rust

“De komende jaren willen we verder inzetten op de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Naast de aanleg van snelle verbindingen met fietspaden langs de grote gewestwegen, willen we ook extra trage wegen, zoals de Pierloos, openstellen. Op die manier kunnen we allemaal nog meer genieten van het groen en de rust binnen onze gemeente”, besluiten burgemeester Marianne Verhaert (GiB) en Martine Taelman (GiB), schepen en inwoner van deelgemeente Bouwel.