Gemeentebestuur keurt renteloze leningen voor starters kinderopvang baby’s en peuters goed Jurgen Geyselings

17 september 2020

10u02 1 Grobbendonk De gemeenteraad van Grobbendonk keurde dinsdag het reglement inzake de toekenning van renteloze leningen aan crèches goed. Daarnaast wil de gemeente in samenwerking met Kind en Gezin hen maximaal ondersteunen bij de administratieve rompslomp.

Door het toestaan van renteloze leningen aan chrèches wil het lokaal bestuur uit Grobbendonk het aantal opvangplaatsen in de gemeente doen toenemen. Samen met Kind en Gezin zal de gemeente de crèches maximaal ondersteunen bij al het papierwerk dat hierbij komt zien. Omdat er in Grobbendonk en deelgemeente Bouwel al een tijdje nood is aan extra opvang voor peuters en baby’s stond dit item hoog op de agende van de gemeenteraad dinsdagavond.

Een tekort aan kinderopvangplaatsen

“Onze gemeente kent al jaren een tekort aan kinderopvangplaatsen”, weet Brent Wouters, schepen van kinderopvang in Grobbendonk. “Slechts 17,90% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen in de eigen gemeente naar de crèche terwijl dit cijfer in onze buurgemeenten veel hoger ligt, namelijk rond 40%. Het is daarom belangrijk dat we de kinderopvangsector in onze gemeente een duwtje in de rug geven om dit cijfer op te krikken en ouders van een voldoende groot opvangaanbod kunnen laten genieten in eigen gemeente.”

Starters en bestaande opvanginitiatieven ondersteunen

De renteloze leningen kunnen aangevraagd worden door starters en bestaande opvanginitiatieven. Voor de realisatie van nieuwe opvangplaatsen kan er voor een maximum van 12.500 euro worden geleend. Bijkomend kan voor bestaande opvangplaatsen bij groepsopvanginitiatieven een bedrag van maximaal 6.000 euro geleend worden. Deze bedragen kunnen gebruikt worden om de investeringen te financieren die opgelegd worden door Kind en Gezin.