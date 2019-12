Gemeentebestuur heeft met ‘Grobbendonk Groeit’ het beleidsplan voor deze legislatuur klaar Jurgen Geyselings

13 december 2019

10u07 0 Grobbendonk Met de slogan ‘Grobbendonk Groeit’ heeft het gemeentebestuur haar meerjarenplan voor de komende zes jaar klaar. Een ambitieus plan, met een investering van bijna twintig miljoen euro zonder belastingverhoging. Donderdagavond op de gemeenteraad werd het beleidsplan voorgesteld aan het grote publiek.

Met alle input via adviesraden, rondetafelgespreken en persoonlijke gesprekken met inwoners kon het gemeentebestuur aan de slag voor het vormen van een beleidsplan en een meerjarenplan voor de komende zes jaar. “We gaan resoluut voor een Grobbendonk dat groeit. Samen met de inwoners willen we er de komende jaren iets heel moois van maken. We gaan voor ‘Grobbendonk groeit!’ om zo te gaan naar een modelgemeente”, aldus Marianne Verhaert (GiB), burgemeester van Grobbendonk. “De plannen werden opgesteld met 5 beleidsdoelstellingen in het achterhoofd. En dat vertaalde zich in 47 actieplannen.” In totaal staan er 492 acties gepland, waarvan 8 prioritair zijn voor het gemeentebestuur. Toch plant het gemeentebestuur geen belastingverhoging.

“We mogen nooit vergeten dat de inkomsten van de gemeente van onze inwoners komen. De middelen moeten dus zuinig en goed besteed worden. Wij geven enkel geld uit aan de projecten die belangrijk zijn voor inwoners, zonder het tekort op te bouwen of belastingen te verhogen. Dat is ons gezond financieel beleid in Grobbendonk”, aldus Eric Van Meensel (N-VA), schepen van financiën.

Prioritaire acties

Trajectcontrole met ANPR-camera’s zullen ingezet worden op doorganswegen voor trajectcontrole. Dit ook op doorgaand vrachtverkeer, zonder de middenstand, bedrijven en inwoners die vrachtwagenchauffeur zijn te benadelen. Er wordt geïnvesteerd om een rechtstreekse aansluiting van de E 313 met het industrieterrein te volmaken. Verder plant het gemeentebestuur de aanleg van een fietspad naast de drukke N13 en een fietsostrade langs de industrieweg. De bouw van een nieuwbouwproject op de site Klim-Op in Bouwel zal gerealiseerd worden net als de aankoop en renovatie van kasteelhoeve d’Ursel waardoor het kasteel als toeristisch ankerpunt uitgespeeld kan worden. In deelgemeente Bouwel wordt een nieuw lokaal dienstencentrum opgebouwd en in verschillende straten worden gescheiden rioleringsstelsels aangelegd en het wegdek vernieuwd.