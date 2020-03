Gemeente voorziet alternatieven voor afval nu het containerpark verplicht dicht is Jurgen Geyselings

30 maart 2020

12u21 0 Grobbendonk Nu het containerpark verplicht dicht is, zal men in Grobbendonk enkele alternatieven aanbieden aan hun inwoners. Er wordt een ophaalronde voor restplastiek georganiseerd en papiercontainers worden iedere werkdag leeggemaakt.

Alle recyclageparken in Vlaanderen zijn gesloten in tijden van corona. In Grobbendonk blijft men aandringen om, mits de nodige maatregelen, het containerpark toch terug te openen. Hierover werd nog geen akkoord gemaakt, daarom zet men in Grobbendonk in op een aantal alternatieven zodat inwoners met hun afval weten waar naartoe.

Restplastiek

“We voorzien in een ophaalronde voor restplastiek, de groene zakken aan huis”, laat het bestuur weten. “De vuilniszakken restplastiek dienen voor 8 uur de dag van de ophaling buiten te staan. Deze ophaling gebeurt verspreid over twee dagen en in twee zones. op 9 april ten noorden van het Albertkanaal en een dag later op 10 april ten zuiden van het kanaal.” Indien in tussentijd de recyclageparken toch zouden open gaan, zal deze ophaling alsnog doorgaan. Op die manier vermijdt men een mogelijke toestroom op het recyclagepark.

Dankzij de onderhoudsdiensten

De frequentie van het leegmaken van de papiercontainers wordt verhoogd van 2 keer per week naar iedere werkdag. De huis-aan-huis-hakselronde gaat door zoals gepland. De ronde zal starten op donderdag 2 april en loopt over een periode van 2 weken. “Deze maatregelen kunnen genomen worden mede dankzij de inzet van onze onderhoudsdiensten”, staat op de website van de gemeente te lezen. “Het lokaal bestuur wil hen hiervoor van harte bedanken!”.