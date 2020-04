Gemeente verdeelt bloemenzaad via bakkers Jurgen Geyselings

24 april 2020

09u22 0 Grobbendonk Het lokale bestuur uit Grobbendonk geeft dit weekend de bijenpopulatie in de gemeente een duwtje in de rug door zakjes met bloemenzaad te verdelen via de plaatselijke bakkers.

Bijen zijn erg nuttige insecten en een onmisbare schakel in de natuur. “Maar onze bijen stellen het vandaag niet zo goed”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Het zijn nochtans erg nuttige insecten, daarom vragen we als lokaal bestuur extra aandacht voor de bijenpopulatie en andere bestuivende insecten.”

“Door bloemen te zaaien in je eigen tuin help je de natuur een handje. Hiervoor verdelen we dit weekend zakjes met bloemenzaad via onze plaatselijke bakkers. De inhoud van zo’n zakje bestaat uit een fleurig mengsel van éénjarige planten met een bijzondere aantrekkingskracht op bijen, vlinders en insecten. Ideaal om je tuin of terras op te fleuren tijdens deze dagen!”

Mensen die een zakje meenemen en de zaadjes planten, worden gevraagd om na vier weken een prachtige foto van hun bloementuin te nemen en door te sturen naar milieu.groen@grobbendonk.be.