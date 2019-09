Garageverkoop in Grobbendonk en Bouwel Jurgen Geyselings

06 september 2019

13u10 0 Grobbendonk In Grobbendonk en deelgemeente Bouwel kan men nu zaterdag 7 september voor de eerste keer in de geschiedenis terecht voor een georganisseerde garageverkoop. Het is Carnavalsvereniging De Grobbers die de organisatie van de garageverkoop in handen neemt.

Bij tientallen deelnemers in Grobbendonk en deelgemeente Bouwel zetten de mensen hun spullen te koop in de garage van hun woning. Het aanbod is zoals bij iedere garageverkoop uiteenlopend. Van oude kledij, elektronische apparaten tot oude meubels en fietsen. Niets is te gek of men kan het in één of andere garage, omgebouwd tot ‘winkel voor één dag’, wel op de kop tikken.

De deelnemers van de garageverkoop zijn te vinden op een deelnemerslijst die men digitaal kan verkrijgen via cvdegrobbers@gmail.com. De garageverkoop vindt plaats op zaterdag 7 september en duurt van zeven uur ‘s ochtends tot vijf uur in de namiddag.