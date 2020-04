Fotograaf Tom maakt leuke deurportretten tijdens zijn coronawandelingen: “Een zeldzaam momentje voor de bewoners om zich nog eens op te maken dezer dagen” Jurgen Geyselings

14 april 2020

14u43 0 Grobbendonk Fotograaf Tom Henderikx (39) uit Grobbendonk trekt in tijden van corona al wandelend door de Grobbendonkse straten met het fototoestel bij de hand. Aan verschillende voordeuren hield hij reeds halt en kreeg hij de mogelijkheid om ‘deurportretten’ van de bewoners te maken.

Fotografen kunnen dezer dagen weinig tot geen opdrachten uitvoeren en daardoor ging Grobbendonkenaar Tom Hendrikx op zoek naar een leuk alternatief. “Momenteel mogen of kunnen we geen projecten aannemen als fotograaf”, vertelt hij. “Het leek me tof om iets voor de mensen uit Grobbendonk te doen dan. Zo kwam ik via een collega-fotograaf op het idee om deurportretten van dorpsgenoten te maken.”

Voor sommige mensen is zo’n deurportret in tijden van corona nog eens een reden om zich op te maken Tom Henderikx

Al wandelend en genietend van het lentezonnetje passeerde de Grobbendonkse fotograaf de voorbije weken verschillende huizen waar hij de kans kreeg een deurportret van de bewoners te maken. “Ik kan vanop afstand mijn foto maken, zo respecteer ik de social distance telkens ik mijn foto maak. De vele blije gezichten die verschijnen tijdens de foto’s zijn tof, net als de vele leuke reacties van de mensen via sociale media waar de foto’s op verschijnen. Voor sommige mensen is een deurportret nog eens een reden om zichzelf een beetje op te maken tijdens deze periode.”

Afspreken

Ondertussen maakte Tom een twintigtal deurportretten in het Grobbendonkse. “Via sociale media sturen de mensen me een berichtje, waarna we dan een tijdstip afspreken wanneer ik langskom voor de foto”, klinkt het. “Ik passeer er dan tijdens één van mijn wandelingen of in combinatie met het winkelen om het deurportret te maken.”

Pasgehuwd

Eén van de opvallendste foto’s in het rijtje, is die van een pasgehuwd koppeltje in trouwkostuum en trouwjurk. “Deze mensen waren net getrouwd. Ze konden geen feest organiseren en poseerden dan maar netjes voor mijn camera voor hun eigen deur. Toch nog een leuk verzetje voor het pasgehuwd koppel dat hun feest noodgedwongen moest verplaatsten naar volgend jaar”, besluit de Grobbendonkse fotograaf.