Fietsster (58) in levensgevaar na val op jaagpad Toon Verheijen

14 juni 2020

16u15 2

Een 58-jarige fietsster uit Schoten is zondagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt na een banaal ongeval op het jaagpad langs het Albertkanaal ter hoogte van ‘t Vlot in Grobbendonk. De vrouw was er samen met haar partner aan het fietsen toen ze plots licht met elkaar in aanraking kwamen. De 58-jarige D.L. kwam daarbij zwaar ten val en is met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het UZ Edegem.