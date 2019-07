Fietsster (17) levensgevaarlijk gewond na ongeval met terreinwagen Jef Van Nooten

28 juli 2019

Een 17-jarig meisje is zaterdagavond rond 23 uur zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Grobbendonkse deelgemeente Bouwel. Het slachtoffer werd bij het oversteken van de straat op haar fiets aangereden door een terreinwagen.

Het meisje was samen met andere fietsers op weg naar een fuif in de buurt. Volgens een getuige staken ze de rijweg over door het rode licht, maar dat kon nog niet bevestigd worden door de politie.

Een 17-jarig meisje uit Nijlen werd als enige van de groep geraakt door de auto. Ze raakte levensgevaarlijk gewond. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en is nadien naar het ziekenhuis afgevoerd.

De autobestuur bleef ongedeerd. Hij had niet gedronken.