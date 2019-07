Fietsster (17) levensgevaarlijk gewond na ongeval met Hummer Jef Van Nooten

28 juli 2019

08u08 14 Grobbendonk Een 17-jarig meisje is zaterdagavond om 22.55 uur levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Grobbendonkse deelgemeente Bouwel. Het slachtoffer werd bij het oversteken van de straat op haar fiets aangereden door een Hummer. Het ongeval gebeurde aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Lindekens.

De fietsster kwam uit de richting van Grobbendonk en stak het kruispunt over richting Herenthout. Samen met enkele vrienden was de tiener op weg naar een openluchtfuif van de Chiro verderop in Bouwel. Ze werd aangereden door een Hummer die uit Nijlen kwam en in de richting van Herentals reed. De bestuurder van de Hummer was een 22-jarige, eveneens uit Nijlen.

“Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder van het voertuig groen licht had en niet meer kon stoppen voor de fietser”, zegt een woordvoerster van het parket van Antwerpen. “Hij legde ook een negatieve ademtest af en er zijn geen aanwijzingen dat hij aan een overdreven snelheid reed.” De fietsster zou dus door het rood zijn gereden. “Maar het onderzoek loopt nog”, benadrukt de parketwoordvoerster.

De toestand van het slachtoffer was zondagmiddag nog steeds kritiek.