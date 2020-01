Extra ledverlichting aan zebrapaden verhoogt de verkeersveiligheid in centrum van Grobbendonk Jurgen Geyselings

27 januari 2020

19u19 0 Grobbendonk Grobbendonk zet verder in op verkeersveiligheid. Deze week nog wordt er bijkomende verlichting geplaatst aan de oversteekplaats op het kruispunt van de Leopoldstraat en de Pulse steenweg. Van 10 tot en met 13 februari worden dan de overige zebrapaden in de Leopoldstraat geaccentueerd met ledverlichting. Alle werken gebeuren buiten de spitsuren tussen 9 uur ‘s ochtends en 15 uur in de namiddag.

“In de winterperiode, wanneer het snel donker wordt, is het voor automobilisten en andere weggebruikers moeilijk in te schatten of er al dan niet een oversteekplaats aanwezig is”, klinkt het. “We hopen met deze maatregelen de zichtbaarheid te verbeteren, bestuurders attent te maken en hun waakzaamheid te verhogen. Daarnaast willen we iedereen oproepen om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Fluorescerende en reflecterende kledij en accessoires maken je beter zichtbaar. Ben je te voet of met de fiets, dan zien andere weggebruikers je veel sneller als je fluokledij of accessoires draagt. Draag dus zeker reflecterende kledij als je in het donker op stap gaat.”